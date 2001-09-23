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Раздел: Видеоновости  
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В Китае показали новый смартфон с двумя экранами. Видео

В Китае показали новый смартфон с двумя экранами. Видео Видео с девайсом появилось до официальной премьеры.

Уменьшая рамки вокруг экрана, производители смартфонов упёрлись в необходимость как-то разместить фронтальную камеру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на seMobile.

Кто-то стал оставлять под неё небольшую полоску, жертвуя безрамочностью, кто-то предпочёл вырезать под неё кусочек экрана.

Nubia готовит наиболее кардинальное решение: вообще убрать фронтальную камеру, вместо этого разместив дополнительный экран сзади.

Для удобства использования такой конструкции компания также разместила сканеры отпечатков пальцев на обоих торцах смартфона.

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Скорее всего, смартфон выйдет уже в этом году под названием Nubia Z18S. Как вам его дизайн?

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 Теги: Nubia, два экрана

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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