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Чеченская свадьба закончилась массовой дракой. Видео

Чеченская свадьба закончилась массовой дракой. Видео Гости торжества продемонстрировали агрессивное поведение.

В сети распространяется видеозапись с массовой дракой на чеченском свадьбе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua.

Драку начали гости, участники свадебного кортежа. В момент инцидента началась стрельба - стреляли в воздух.

Поводом для конфликта стало соперничество за право проехать первым за машиной невесты.

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По словам интернет-пользователя, который записал этот ролик, такое происходит на его родине довольно часто.

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 Теги: Чечня, драка

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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