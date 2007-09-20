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Погоня в Киеве: кадры столкновения авто на Харьковском шоссе. Видео
Нарушитель убегал от погони
В Киеве на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло масштабное ДТП из четырех машин с опрокидыванием. Появилось видео с камер момента столкновения машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 22 сентября около 18:40.
Предварительно, Daewoo остановили полицейские для проверки автомобиля. Но водитель начал уезжать. Началась погоня. В ходе погони водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева. А на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Lanos врезался Ford.
От удара машина нарушителя перевернулась и разбила еще две машины. В салоне Daewoo нашли наркотические вещества. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Ведется следствие.
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Напомним, что в ночь на 17 сентября на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. Появилось видео с регистратора момента столкновения машин.
В Киеве на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло масштабное ДТП из четырех машин с опрокидыванием. Появилось видео с камер момента столкновения машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась 22 сентября около 18:40.
Предварительно, Daewoo остановили полицейские для проверки автомобиля. Но водитель начал уезжать. Началась погоня. В ходе погони водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева. А на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Lanos врезался Ford.
От удара машина нарушителя перевернулась и разбила еще две машины. В салоне Daewoo нашли наркотические вещества. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Ведется следствие.
Читайте также: На Харьковском шоссе в Киеве BMW врезался в столб
Напомним, что в ночь на 17 сентября на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. Появилось видео с регистратора момента столкновения машин.
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