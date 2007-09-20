» » Погоня в Киеве: кадры столкновения авто на Харьковском шоссе. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Погоня в Киеве: кадры столкновения авто на Харьковском шоссе. Видео

Погоня в Киеве: кадры столкновения авто на Харьковском шоссе. ВидеоНарушитель убегал от погони

В Киеве на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой произошло масштабное ДТП из четырех машин с опрокидыванием. Появилось видео с камер момента столкновения машин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась 22 сентября около 18:40.

Предварительно, Daewoo остановили полицейские для проверки автомобиля. Но водитель начал уезжать. Началась погоня. В ходе погони водитель Lanos совершил столкновение с патрульным автомобилем на улице Абая Кунанбаева. А на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Lanos врезался Ford.

От удара машина нарушителя перевернулась и разбила еще две машины. В салоне Daewoo нашли наркотические вещества. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Ведется следствие.

Читайте также: На Харьковском шоссе в Киеве BMW врезался в столб

Напомним, что в ночь на 17 сентября на Житомирской трассе в селе Березовка произошло смертельное ДТП. Появилось видео с регистратора момента столкновения машин.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:01 » Автор: Татьяна Ларина
     878
     0

Похожие новости по теме

В Киеве Mercedes на большой скорости врезался в Lanos. Видео В Киеве Mercedes на большой скорости врезался в Lanos. Видео

Автомобили стояли во втором ряду, а водители с патрульными уже заканчивали оформлять ДТП, когда в них влетело еще одно авто.

В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео В Днепре Lanos влетел в бетонные блоки, приземлился на крышу и загорелся. Видео

Водителя вовремя вытащили из машины

В Киеве грузовик врезался в столб. Видео В Киеве грузовик врезался в столб. Видео

От столкновения, водителя зажало в салоне.

Массовое ДТП в Киеве: столкнулись автобус и три легковушки. Видео Массовое ДТП в Киеве: столкнулись автобус и три легковушки. Видео

Водителей легковых авто увезла скорая помощь

В Киеве Daewoo сбил ребенка на тротуаре. Видео В Киеве Daewoo сбил ребенка на тротуаре. Видео

Автомобиль пытался уйти от столкновения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх