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В России парашютисты врезались в электропровода. Видео

В России парашютисты врезались в электропровода. ВидеоОба пострадавших получили электротравмы.

В субботу, 22 сентября, на пляже поселка Джугба, Краснодарского края России, молодой человек со своей подругой катались на парашюте и врезались в линии электропередач, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Очевидцы происшествия публикуют соответствующие видео в Youtube.

Как сообщается, оба пострадавших получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районную больницу № 2 поселка Новомихайловского. Мужчина находится в реанимации.

Следственные органы проводят проверку по факту травмирования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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Причины инцидента на данный момент неясны. В комментариях к видео обвиняют инструктора, который проводил буксировку парашюта.




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 Теги: Россия, парашют

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Сегодня, 10:39 » Автор: Татьяна Ларина
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