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Зрелищные кадры: байкер на ходу помешал автомобильному вору. Видео

Зрелищные кадры: байкер на ходу помешал автомобильному вору. ВидеоСмелый байкер помог остановить воришку, который украл сумку из автомобиля

Очень приятно смотреть видеоролики, в которых байкеры выступают настоящими героями. Автор видеоролика не стал стоять и смотреть, как воришка, замаскированный в дорожного рабочего, совершил попытку украсть сумку из салона малолитражки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Этот инцидент произошел на днях в Александрии – небольшом сельскохозяйственном городе в Южной Африке (не путайте с крупным городом в Египте). Немного странно видеть, что никто больше не поспешил на помощь мотоциклисту, который решил помешать планам воришки.

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Как только байкер увидел, что кто-то пытается украсть сумку из салона автомобиля, он направил свой мотоцикл прямо не него, прижав преступника к капоту автомобиля. Но тому удалось вырваться. Спустя мгновение мотоциклист почти догнал его, но вор резко сменил направление, увернувшись от преследователя. В конечном итоге воришка решил, что лучше побыстрее смыться, бросив сумку прямо на проезжую часть. Имущество водителя было спасено.

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 Теги: вор, байкер

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Сегодня, 11:39 » Автор: Татьяна Ларина
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