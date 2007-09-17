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В Киеве стартовал фестиваль косплееров Comic Con Ukraine. Видео

В Киеве стартовал фестиваль косплееров Comic Con Ukraine. ВидеоComic Con впервые прошел в США почти 50 лет назад.

В Киеве на Арт-заводе «Платформа» стартовал всеукраинский фестиваль Comic Con. На одной площадке собрались все супергерои и суперзлодеи мира кино, аниме, комиксов и видеоигр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

22 сентября прошло открытие, которого все так долго ждали и к которому так долго готовились. Яркие костюмы, необычный грим и прекрасное настроение - жители столицы показали себя настоящими мастерами перевоплощения. Каждый герой, будь он хорошим или плохим, держался в своем образе до самого конца. Гарри Поттер и Малфой, Марио, Гаечка из «Чип и Дейл», Наруто, Джон Крамер из «Пилы», Эдвард Руки-ножницы, Джон Сноу и Королева драконов, Дэдпул, лесные феи и эльфы - всех не перечислить. Создавалось впечатление, будто ты находишься в стране, где добро и зло на день перестали воевать и подружились. Все обнимались, фотографировались, веселились и, тем самым, создали атмосферу полной гармонии. Информатор подхватил общую волну косплея и тоже переоделся в костюмы, мы вдохновились времяпровождением, пообщались с главными героями этого дня и готовы рассказать, как прошло открытие.

Comic Con впервые прошел в США почти 50 лет назад. С тем пор он так полюбился всему миру, что распространился по всем континентам. В Украине фест проводится уже в пятый раз, но каждый - все круче, чем предыдущий.

В субботу, 22 сентября, на «Платформу» в Киев приехал британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам «Властелин колец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Затерянный мир». С главной сцены он отвечал на вопросы поклонников и рассказывал, как это - не потерять себя в огромном мире.

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Ну и по-старинке на Арт-заводе действовал фудкорт, лаундж-зона, и зоны с разными активностями - фэнтезный квет-лабиринт, аллея комиксов, выставка моделей вселенной «Star Wars», игровые турниры, зона настольных игр и многое другое. Словом, вам целого дня будет мало, чтобы попробовать все. А это мы к чему? Фестиваль проходит еще и в воскресенье, 23 сентября. Поэтому успейте побывать на одном из самых крутых мероприятий сезона.

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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 13:19 » Автор: Татьяна Ларина
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