Раздел: Видеоновости
В Киеве стартовал фестиваль косплееров Comic Con Ukraine. Видео
Comic Con впервые прошел в США почти 50 лет назад.
В Киеве на Арт-заводе «Платформа» стартовал всеукраинский фестиваль Comic Con. На одной площадке собрались все супергерои и суперзлодеи мира кино, аниме, комиксов и видеоигр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
22 сентября прошло открытие, которого все так долго ждали и к которому так долго готовились. Яркие костюмы, необычный грим и прекрасное настроение - жители столицы показали себя настоящими мастерами перевоплощения. Каждый герой, будь он хорошим или плохим, держался в своем образе до самого конца. Гарри Поттер и Малфой, Марио, Гаечка из «Чип и Дейл», Наруто, Джон Крамер из «Пилы», Эдвард Руки-ножницы, Джон Сноу и Королева драконов, Дэдпул, лесные феи и эльфы - всех не перечислить. Создавалось впечатление, будто ты находишься в стране, где добро и зло на день перестали воевать и подружились. Все обнимались, фотографировались, веселились и, тем самым, создали атмосферу полной гармонии. Информатор подхватил общую волну косплея и тоже переоделся в костюмы, мы вдохновились времяпровождением, пообщались с главными героями этого дня и готовы рассказать, как прошло открытие.
Comic Con впервые прошел в США почти 50 лет назад. С тем пор он так полюбился всему миру, что распространился по всем континентам. В Украине фест проводится уже в пятый раз, но каждый - все круче, чем предыдущий.
В субботу, 22 сентября, на «Платформу» в Киев приехал британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам «Властелин колец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Затерянный мир». С главной сцены он отвечал на вопросы поклонников и рассказывал, как это - не потерять себя в огромном мире.
Читайте также: В Киеве открылся фестиваль популярной культуры Comic Con. Видео
Ну и по-старинке на Арт-заводе действовал фудкорт, лаундж-зона, и зоны с разными активностями - фэнтезный квет-лабиринт, аллея комиксов, выставка моделей вселенной «Star Wars», игровые турниры, зона настольных игр и многое другое. Словом, вам целого дня будет мало, чтобы попробовать все. А это мы к чему? Фестиваль проходит еще и в воскресенье, 23 сентября. Поэтому успейте побывать на одном из самых крутых мероприятий сезона.
В Киеве на Арт-заводе «Платформа» стартовал всеукраинский фестиваль Comic Con. На одной площадке собрались все супергерои и суперзлодеи мира кино, аниме, комиксов и видеоигр, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
22 сентября прошло открытие, которого все так долго ждали и к которому так долго готовились. Яркие костюмы, необычный грим и прекрасное настроение - жители столицы показали себя настоящими мастерами перевоплощения. Каждый герой, будь он хорошим или плохим, держался в своем образе до самого конца. Гарри Поттер и Малфой, Марио, Гаечка из «Чип и Дейл», Наруто, Джон Крамер из «Пилы», Эдвард Руки-ножницы, Джон Сноу и Королева драконов, Дэдпул, лесные феи и эльфы - всех не перечислить. Создавалось впечатление, будто ты находишься в стране, где добро и зло на день перестали воевать и подружились. Все обнимались, фотографировались, веселились и, тем самым, создали атмосферу полной гармонии. Информатор подхватил общую волну косплея и тоже переоделся в костюмы, мы вдохновились времяпровождением, пообщались с главными героями этого дня и готовы рассказать, как прошло открытие.
Comic Con впервые прошел в США почти 50 лет назад. С тем пор он так полюбился всему миру, что распространился по всем континентам. В Украине фест проводится уже в пятый раз, но каждый - все круче, чем предыдущий.
В субботу, 22 сентября, на «Платформу» в Киев приехал британский актер Джон Рис-Дэвис, известный по фильмам «Властелин колец», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Затерянный мир». С главной сцены он отвечал на вопросы поклонников и рассказывал, как это - не потерять себя в огромном мире.
Читайте также: В Киеве открылся фестиваль популярной культуры Comic Con. Видео
Ну и по-старинке на Арт-заводе действовал фудкорт, лаундж-зона, и зоны с разными активностями - фэнтезный квет-лабиринт, аллея комиксов, выставка моделей вселенной «Star Wars», игровые турниры, зона настольных игр и многое другое. Словом, вам целого дня будет мало, чтобы попробовать все. А это мы к чему? Фестиваль проходит еще и в воскресенье, 23 сентября. Поэтому успейте побывать на одном из самых крутых мероприятий сезона.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
297
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
Оставьте свой комментарий