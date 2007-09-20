Раздел: Видеоновости
В Хмельницкой области возник масштабный пожар. Видео
Один человек погиб
Один человек погиб при тушении пожара в цехе по обработке древесины в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
Во время спасательный работ руководитель тушения пожара потерял сознание.
"В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей - тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара - заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига", - проинформировали в пресс-службе.
Привести мужчину в сознание не удалось - он скончался в возрасте 56 лет.
Читайте также: В Хмельницкой области потушили масштабный пожар. Видео
Сообщение о пожаре поступило 22 сентября в 20:05, через 45 минут его локализовали, а в 22:25 – ликвидировали. Пламя распространилось на территорию в 600 квадратных метров.
Один человек погиб при тушении пожара в цехе по обработке древесины в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE
Во время спасательный работ руководитель тушения пожара потерял сознание.
"В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей - тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара - заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига", - проинформировали в пресс-службе.
Привести мужчину в сознание не удалось - он скончался в возрасте 56 лет.
Читайте также: В Хмельницкой области потушили масштабный пожар. Видео
Сообщение о пожаре поступило 22 сентября в 20:05, через 45 минут его локализовали, а в 22:25 – ликвидировали. Пламя распространилось на территорию в 600 квадратных метров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
275
0
Также советуем посмотреть
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
Оставьте свой комментарий