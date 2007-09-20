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В Хмельницкой области возник масштабный пожар. Видео

В Хмельницкой области возник масштабный пожар. ВидеоОдин человек погиб

Один человек погиб при тушении пожара в цехе по обработке древесины в городе Дунаевцы Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NEWSONE

Во время спасательный работ руководитель тушения пожара потерял сознание.

"В ночь с 22 на 23 сентября во время выполнения служебных обязанностей - тушения пожара цеха по обработке древесины в г. Дунаевцы потерял сознание руководитель тушения пожара - заместитель начальника Главного управления по вопросам реагирования на ЧС полковник службы ГЗ Петр Сибига", - проинформировали в пресс-службе.

Привести мужчину в сознание не удалось - он скончался в возрасте 56 лет.

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Сообщение о пожаре поступило 22 сентября в 20:05, через 45 минут его локализовали, а в 22:25 – ликвидировали. Пламя распространилось на территорию в 600 квадратных метров.

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 Теги: Хмельницкая область, пожар

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Сегодня, 15:05 » Автор: Татьяна Ларина
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