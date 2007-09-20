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Раздел: Видеоновости  
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Японский робот-бармен, наливающий пиво, покорил Сеть. Видео

Японский робот-бармен, наливающий пиво, покорил Сеть. ВидеоИ никаких чаевых

Такие машины очень популярны в Японии в ресторанах "вы-можете-съесть-все", которые работают по системе шведского стола за фиксированную плату, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вокруг света

Видео было снято во время поездки в Токио пользователем Reddit Scramble187 и быстро стало вирусным в социальных сетях.

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Пользователей очаровывает ловкость робота-бармена и его полное равнодушие к вознаграждению.

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 Теги: робот, Япония

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Сегодня, 18:03 » Автор: Татьяна Ларина
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