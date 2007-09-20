В Сети показали, как военные корабли Украины прошли под Крымским мостом. Видео

Украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера.



В интернете опубликовали видео прохода украинских судов "Донбасс" и "Кореец" под так называемым Крымским мостом.



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На видео зафиксировано, как украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера и суда российской погранслужбы.



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Украинские суда "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск, где должны войти в состав соединения новой военно-морской базы ВМСУ, созданной в ответ на агрессивные действия России в Азовском море.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В интернете опубликовали видео прохода украинских судов "Донбасс" и "Кореец" под так называемым Крымским мостом.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua На видео зафиксировано, как украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера и суда российской погранслужбы.Украинские суда "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск, где должны войти в состав соединения новой военно-морской базы ВМСУ, созданной в ответ на агрессивные действия России в Азовском море.