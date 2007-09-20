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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как военные корабли Украины прошли под Крымским мостом. Видео

В Сети показали, как военные корабли Украины прошли под Крымским мостом. ВидеоУкраинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера.

В интернете опубликовали видео прохода украинских судов "Донбасс" и "Кореец" под так называемым Крымским мостом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На видео зафиксировано, как украинские корабли сопровождают российские десантно-штурмовые катера и суда российской погранслужбы.

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Украинские суда "Донбасс" и "Корец" направляются в Бердянск, где должны войти в состав соединения новой военно-морской базы ВМСУ, созданной в ответ на агрессивные действия России в Азовском море.


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Сегодня, 22:30 » Автор: Едгар Букмирза
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