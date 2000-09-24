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Так выглядит редкая двухголовая змея, найденная в США. Видео

Так выглядит редкая двухголовая змея, найденная в США. Видео Одна из голов змеи более активна, чем другая.

Двухголового младенца медноголового щитомордника обнаружили в этом месяце в штате Вирджиния. Змея ползала во дворе местного жителя. Это чрезвычайно редкостное явление, поскольку змеи с двумя головами не могут жить долго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Свидетель, пожелавший остаться неназванным, связался с Герпетологическим обществом Вирджинии.

“Дикие бицефалические змеи исключительно редки, потому что они долго не живут. Слишком много трудностей приходится им преодолевать изо дня в день с двумя головами”, - сказал герпетолог Дж. Д. Клеопфер.

Исследователи Центра дикой природы попытались выяснить, каким образом обе головы сообщаются с телом.

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“Судя по анатомии, для такой змеи лучше питаться левой головой, но это может оказаться проблемой, поскольку левая голова доминирующая, то есть более активно реагирует на стимулы”, - сообщили в Центре дикой природы в пятницу.

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 Теги: змея, видео

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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