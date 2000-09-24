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В России произошла массовая драка футбольных фанатов. Видео

В России произошла массовая драка футбольных фанатов. Видео Фанаты подрались на улице средь бела дня.

Перед началом матча восьмого тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (1: 1) произошла драка между болельщиками двух команд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Драка, в которой приняли участие более двадцати человек, произошла у метро "Улица 1905 года".

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 Теги: Россия, драка

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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