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Из шоу "Танцы со звездами" выбыла еще одна пара. Видео
В конце пятого прямого эфира объявили результаты.
Этой ночью, с 23 на 24 сентября, на телеканале 1+1 прошел пятый прямой эфир нового сезона легендарного проекта "Танці з зірками 2018". Шоу провел бессменный Юрий Горбунов, а компанию на звездном балконе ему составил Владимир Остапчук, ведущий проектов Инспектор.Города и Король десертов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.
Пятый прямой эфир Танців з зірками 2018 прошел в тематике "Год, который изменил мою жизнь". Выпуск оказался очень откровенным, а номера погрузили телезрителей в самые разные переломные моменты, которые когда-то пережили участники.
Кумиры миллионов обнажили душу и открылись совсем с другой стороны. Харизмой, актерской игрой и, конечно же, танцевальными навыками они попытались покорить сердца телезрителей и строгих судей. Как распределились баллы от звездного жюри, уже можно узнать в нашем материале.
Во время шоу результатов в зоне риска на выбывание из проекта Танці з зірками 2018 оказались Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская, Маша Ефросинина и Максим Леонов. По итогам зрительского голосования, из проекта выбыла пара Маша Ефросинина и Максим Леонов. Для многих это стало настоящей неожиданностью.
После объявления результатов слово передали Маше Ефросининой, чтобы она произнесла прощальную речь. В ней телеведущая поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении всего сезона, а также призналась, что считает себя победителем в любом случае. В конце речи Маша поставила такую «точку», что некоторые пользователи Сети увидели в нем укор создателям проекта в нечестности.
«Я хочу обратиться ко всем, кто за меня болел, к моей семье, к моим друзьям, к тем людям, которых я не знаю лично, но они отправляли за меня смс. Я считаю, что это действительно испытание - участие в этом проект. Большое и сложное. Оно по силам не каждому человеку. И в общем я шла сюда для того, чтобы свои силы испытать.
Я хочу сказать, что для себя лично я победитель, потому что мне удалось побороть многие страхи, пересмотреть многие взгляды. И я с совершенно чистым сердцем оставляю это шоу. И немножко сожалею, что мне не удастся показать все, что я хотела. Но для меня это всего лишь этап. У мне очень много разных планов в жизни. И все они будут посвящены вам, дорогие мои женщины, всем тем, кому мы помогаем и о ком мы заботимся.
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Спасибо моему партнеру за этот прекрасный фокстрот. За то, что я сегодня почувствовала себя королевой. Я оставляю этот паркет богиням танцпола, и я очень надеюсь, что в этом проекте победит все-таки честность», - с улыбкой на лиц произнесла Маша Ефросинина, многозначительно взглянув в камеру.
Этой ночью, с 23 на 24 сентября, на телеканале 1+1 прошел пятый прямой эфир нового сезона легендарного проекта "Танці з зірками 2018". Шоу провел бессменный Юрий Горбунов, а компанию на звездном балконе ему составил Владимир Остапчук, ведущий проектов Инспектор.Города и Король десертов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.
Пятый прямой эфир Танців з зірками 2018 прошел в тематике "Год, который изменил мою жизнь". Выпуск оказался очень откровенным, а номера погрузили телезрителей в самые разные переломные моменты, которые когда-то пережили участники.
Кумиры миллионов обнажили душу и открылись совсем с другой стороны. Харизмой, актерской игрой и, конечно же, танцевальными навыками они попытались покорить сердца телезрителей и строгих судей. Как распределились баллы от звездного жюри, уже можно узнать в нашем материале.
Во время шоу результатов в зоне риска на выбывание из проекта Танці з зірками 2018 оказались Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская, Маша Ефросинина и Максим Леонов. По итогам зрительского голосования, из проекта выбыла пара Маша Ефросинина и Максим Леонов. Для многих это стало настоящей неожиданностью.
После объявления результатов слово передали Маше Ефросининой, чтобы она произнесла прощальную речь. В ней телеведущая поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении всего сезона, а также призналась, что считает себя победителем в любом случае. В конце речи Маша поставила такую «точку», что некоторые пользователи Сети увидели в нем укор создателям проекта в нечестности.
«Я хочу обратиться ко всем, кто за меня болел, к моей семье, к моим друзьям, к тем людям, которых я не знаю лично, но они отправляли за меня смс. Я считаю, что это действительно испытание - участие в этом проект. Большое и сложное. Оно по силам не каждому человеку. И в общем я шла сюда для того, чтобы свои силы испытать.
Я хочу сказать, что для себя лично я победитель, потому что мне удалось побороть многие страхи, пересмотреть многие взгляды. И я с совершенно чистым сердцем оставляю это шоу. И немножко сожалею, что мне не удастся показать все, что я хотела. Но для меня это всего лишь этап. У мне очень много разных планов в жизни. И все они будут посвящены вам, дорогие мои женщины, всем тем, кому мы помогаем и о ком мы заботимся.
Читайте также: К МКС отправили японский грузовой корабль. Видео
Спасибо моему партнеру за этот прекрасный фокстрот. За то, что я сегодня почувствовала себя королевой. Я оставляю этот паркет богиням танцпола, и я очень надеюсь, что в этом проекте победит все-таки честность», - с улыбкой на лиц произнесла Маша Ефросинина, многозначительно взглянув в камеру.
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