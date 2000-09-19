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Porsche и Audi сразились на британском треке. Видео

Porsche и Audi сразились на британском треке. Видео Автомобили соревновались в гонке по прямой.

Автомобили Porsche 911 и Audi RS4 Avant посоревновались в гонке на прямой. Модель RS4 Avant оснащается 2,9-литровым мотором V6 отдачей 444 л.с. с двумя турбинами. В качестве трансмиссии выступает 8-скоростная АКПП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Его противник – Porsche 911 GTS скрывает под капотом трехцилиндровый турбодвигатель H6, производительность которого составляет 450 л.с. В паре с силовым агрегатом трудится 7-скоростная автоматическая КПП.

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Преимуществом RS4 Avant над соперником можно назвать систему полного привода Quattro, так как у 911 GTS привод задний. Но при этом с Quattro Audi становится на 300 килограммов тяжелее 911 GTS.

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 Теги: Porsche, Audi

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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