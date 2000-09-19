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Украинский боксер удивил зажигательным хип-хопом. Видео
Беринчик удивил не только танцем, но и откровенными признаниями.
Пятый эфир популярного проекта «Танці з зірками» стал самым откровенным в истории проекта. Десять пар рассказали свои трогательные истории, изменившие жизни, с помощью танца.
Во время трехминутного номера звезды демонстрировали драматические мини-спектакли и яркие истории на тему «Год, который изменил мою жизнь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Традиционно на подготовку номеров у участников шоу была всего одна неделя.
На паркете участников встречал Юрий Горбунов, а на балконе поддерживал Владимир Остапчук.
Судьи проекта Влад Яма, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик не скупились комплименты и даже поставили несколько «десяток». Лидерами эфира по оценкам жюри стали Иракли Макацария, Мишель Андраде и Анита Луценко. А Леся Никитюк и Оксана Марченко оказались внизу турнирной таблицы. Судьбу участников решили телезрители, отдавшие наименьшее количество голосов за Машу Ефросинину. В итоге она покинула проект.
Скептики прогнозировали, что он не продержится на паркете больше двух эфиров. Но боксер Денис Беринчик показал настоящий спортивный характер и снова удивил. Не только танцем, но и откровенными признаниями. Денис рассказал, чего на самом деле ему стоило звание чемпиона мира. История боксера могла сложиться гораздо плачевнее, если бы не спорт.
«Это был 2005 год. Мне было 17 лет. Я был агрессивным подростком, который еще ничего не осознавал в этой жизни. Мне нужны были деньги, чтобы играть в игровые автоматы, карты. У меня был джентльменский набор статей: разбой, грабеж и хулиганка. Посадили на 4 месяца в 17-е СИЗО Луганского централа. Там страх, можно потеряться и забыться, люди не возвращаются, ни в каких обликах уже. Спорт спас мою жизнь», - шокировал Беринчик откровениями перед танцем.
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Криминальный хип-хоп с партнершей Катериной Белявской они посвятили молодым ребятам, которые ищут свою дорогу в жизни.
Пятый эфир популярного проекта «Танці з зірками» стал самым откровенным в истории проекта. Десять пар рассказали свои трогательные истории, изменившие жизни, с помощью танца.
Во время трехминутного номера звезды демонстрировали драматические мини-спектакли и яркие истории на тему «Год, который изменил мою жизнь», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Традиционно на подготовку номеров у участников шоу была всего одна неделя.
На паркете участников встречал Юрий Горбунов, а на балконе поддерживал Владимир Остапчук.
Судьи проекта Влад Яма, Екатерина Кухар и Дмитрий Монатик не скупились комплименты и даже поставили несколько «десяток». Лидерами эфира по оценкам жюри стали Иракли Макацария, Мишель Андраде и Анита Луценко. А Леся Никитюк и Оксана Марченко оказались внизу турнирной таблицы. Судьбу участников решили телезрители, отдавшие наименьшее количество голосов за Машу Ефросинину. В итоге она покинула проект.
Скептики прогнозировали, что он не продержится на паркете больше двух эфиров. Но боксер Денис Беринчик показал настоящий спортивный характер и снова удивил. Не только танцем, но и откровенными признаниями. Денис рассказал, чего на самом деле ему стоило звание чемпиона мира. История боксера могла сложиться гораздо плачевнее, если бы не спорт.
«Это был 2005 год. Мне было 17 лет. Я был агрессивным подростком, который еще ничего не осознавал в этой жизни. Мне нужны были деньги, чтобы играть в игровые автоматы, карты. У меня был джентльменский набор статей: разбой, грабеж и хулиганка. Посадили на 4 месяца в 17-е СИЗО Луганского централа. Там страх, можно потеряться и забыться, люди не возвращаются, ни в каких обликах уже. Спорт спас мою жизнь», - шокировал Беринчик откровениями перед танцем.
Читайте также: Украинский певец "взорвал" Сеть зажигательным клипом. Видео
Криминальный хип-хоп с партнершей Катериной Белявской они посвятили молодым ребятам, которые ищут свою дорогу в жизни.
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