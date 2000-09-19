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Imagine Dragons "взорвала" Сеть новым клипом. Видео

Imagine Dragons "взорвала" Сеть новым клипом. ВидеоImagine Dragons посмеялись над зависимостью людей от интернета.

Американская группа Imagine Dragons на своем YouTube-канале презентовала лирик-видео на песню Zero.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Ролик рассказывает о зависимости людей от интернета.

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В клипе появляются ссылки со словами песни, а к финалу компьютер поражает вирус.

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 Теги: Imagine Dragons, новый клип

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Сегодня, 10:53 » Автор: Ирина Шевченко
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