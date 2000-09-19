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Появился первый тизер хоррора "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин". Видео

Появился первый тизер хоррора "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин". ВидеоГерои фильма оживят злую куклу.

На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер картины "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" режиссера Эри Сэндела. Это сиквел фильма "Ужастики" 2015 года.

В основе – серия детских книг писателя Роберта Лоуренса Стайна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Действие фильма происходит в городке Уорденклифф в ночь на Хеллоуин. Мальчики Сонни и Сэм в заброшенном доме находят рукопись под названием "Беспокойный Хеллоуин" и оживляют злую куклу Слэппи.

Роли исполнили Венди Маклендон-Кови, Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Крис Парнелл и Кен Джонг.

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Премьера фильма назначена на 12 октября 2018 года.

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 Теги: Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин, трейлер

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Сегодня, 12:26 » Автор: Ирина Шевченко
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