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Появился первый тизер хоррора "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин". Видео
Герои фильма оживят злую куклу.
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер картины "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" режиссера Эри Сэндела. Это сиквел фильма "Ужастики" 2015 года.
В основе – серия детских книг писателя Роберта Лоуренса Стайна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Действие фильма происходит в городке Уорденклифф в ночь на Хеллоуин. Мальчики Сонни и Сэм в заброшенном доме находят рукопись под названием "Беспокойный Хеллоуин" и оживляют злую куклу Слэппи.
Роли исполнили Венди Маклендон-Кови, Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Крис Парнелл и Кен Джонг.
Читайте также: В сети появился тизер хоррора "Сабрина – маленькая ведьма". Видео
Премьера фильма назначена на 12 октября 2018 года.
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер картины "Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин" режиссера Эри Сэндела. Это сиквел фильма "Ужастики" 2015 года.
В основе – серия детских книг писателя Роберта Лоуренса Стайна, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Действие фильма происходит в городке Уорденклифф в ночь на Хеллоуин. Мальчики Сонни и Сэм в заброшенном доме находят рукопись под названием "Беспокойный Хеллоуин" и оживляют злую куклу Слэппи.
Роли исполнили Венди Маклендон-Кови, Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Крис Парнелл и Кен Джонг.
Читайте также: В сети появился тизер хоррора "Сабрина – маленькая ведьма". Видео
Премьера фильма назначена на 12 октября 2018 года.
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