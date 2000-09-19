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В Сети появился трейлер фантастического фильма "Бамблби". Видео
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х.
Студия Paramount Pictures выпустила трейлер своего нового блокбастера "Бамблби", который выйдет в прокат 20 декабря.
Видео появилось на YouTube-канале кинокомпании, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Сюжет картины разворачивается в 1987 году. Трансформер Бамблби скрывается от преследования. Он находит убежище на автомобильной свалке, замаскировавшись под старый желтый "Фольксваген Жук". На эту свалку приходит 18-летняя девушка Чарли, которая хочет купить новую машину. Она обращает внимание на это старое авто, которое в результате кардинально изменит ее жизнь.
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Этот фильм является ответвлением франшизы "Трансформеров". Главные роли в "Бамблби" исполнили Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Мартин Шорт и Памела Адлон. Режиссером выступил Трэвис Найт ("Кубо. Легенда о самурае"). А продюсированием ленты занялся Майкл Бэй, который является создателем этой франшизы об автомобилях-роботах.
Студия Paramount Pictures выпустила трейлер своего нового блокбастера "Бамблби", который выйдет в прокат 20 декабря.
Видео появилось на YouTube-канале кинокомпании, передает Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Сюжет картины разворачивается в 1987 году. Трансформер Бамблби скрывается от преследования. Он находит убежище на автомобильной свалке, замаскировавшись под старый желтый "Фольксваген Жук". На эту свалку приходит 18-летняя девушка Чарли, которая хочет купить новую машину. Она обращает внимание на это старое авто, которое в результате кардинально изменит ее жизнь.
Читайте также: В Сети появился трейлер фантастического сериала "Маньяк". Видео
Этот фильм является ответвлением франшизы "Трансформеров". Главные роли в "Бамблби" исполнили Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Мартин Шорт и Памела Адлон. Режиссером выступил Трэвис Найт ("Кубо. Легенда о самурае"). А продюсированием ленты занялся Майкл Бэй, который является создателем этой франшизы об автомобилях-роботах.
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