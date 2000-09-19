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Раздел: Видеоновости  
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В Николаеве вход в РГА засыпали мусором. Видео

В Николаеве вход в РГА засыпали мусором. ВидеоМусор из-под здания РГА убрали в течение получаса.

В Николаеве активисты засыпали вход в одну из районных госадминистраций мешками с мусором.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Любопытно, что мусор был собран в местном парке, который состоит на балансе райадминистрации.

Как рассказали активисты, они не первый раз сами убирают парк и при этом просят администрацию хотя бы вывезти горы мусора. Но чиновники не услышали просьб активистов и тогда те решили отреагировать на бездействие местной власти.

Охранник в ответ на действия активистов вызвал полицию, но правоохранители лишь взяли объяснительные с участников акции.

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Между тем мусор долго не пролежал возле здания администрации. Через полчаса чиновники нашли способ его вывезти.

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 Теги: Николаев, мусор

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Сегодня, 17:08 » Автор: Ирина Шевченко
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