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Столицу Канады потрепал торнадо. Видео
Полиция призвала людей по возможности оставаться сегодня дома.
По состоянию на утро 24 сентября (по Киеву) в канадской столице Оттаве без света из-за торнадо остается примерно 70 тысяч домовладений, и еще около 10 тысяч - в пригороде Гатино.
Об этом пишет в Twitter секретариат Минфина страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В прошлую пятницу торнадо зацепил окраину мегаполиса и соседние районы.
В результате ветра, порывы которого достигали почти 270 км/ч, была нарушена работа одной из главных трансформаторных подстанций Оттавы.
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Из-за обесточенности некоторых районов в городе не работает несколько сотен светофоров, что, опасаются власти, может привести к авариям на дорогах.
По состоянию на утро 24 сентября (по Киеву) в канадской столице Оттаве без света из-за торнадо остается примерно 70 тысяч домовладений, и еще около 10 тысяч - в пригороде Гатино.
Об этом пишет в Twitter секретариат Минфина страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В прошлую пятницу торнадо зацепил окраину мегаполиса и соседние районы.
В результате ветра, порывы которого достигали почти 270 км/ч, была нарушена работа одной из главных трансформаторных подстанций Оттавы.
Читайте также: Впечатляющее видео торнадо на Багамах. Видео
Из-за обесточенности некоторых районов в городе не работает несколько сотен светофоров, что, опасаются власти, может привести к авариям на дорогах.
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