» » Столицу Канады потрепал торнадо. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Столицу Канады потрепал торнадо. Видео

Столицу Канады потрепал торнадо. ВидеоПолиция призвала людей по возможности оставаться сегодня дома.

По состоянию на утро 24 сентября (по Киеву) в канадской столице Оттаве без света из-за торнадо остается примерно 70 тысяч домовладений, и еще около 10 тысяч - в пригороде Гатино.

Об этом пишет в Twitter секретариат Минфина страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В прошлую пятницу торнадо зацепил окраину мегаполиса и соседние районы.

В результате ветра, порывы которого достигали почти 270 км/ч, была нарушена работа одной из главных трансформаторных подстанций Оттавы.

Читайте также: Впечатляющее видео торнадо на Багамах. Видео

Из-за обесточенности некоторых районов в городе не работает несколько сотен светофоров, что, опасаются власти, может привести к авариям на дорогах.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канада, Видео, торнадо

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
     369
     0

Похожие новости по теме

Кадры разрушительного торнадо в Канаде. Видео Кадры разрушительного торнадо в Канаде. Видео

В Оттаве пронесся мощный торнадо, разрушены дома

Жертвами торнадо США стали 18человек. Видео Жертвами торнадо США стали 18человек. Видео

Стихия затронула сельские районы Джорджии, где погибли 15 человек. Число жертв может возрасти.

Впечатляющее видео торнадо на Багамах. Видео Впечатляющее видео торнадо на Багамах. Видео

Жертв и пострадавших в результате торнадо на Багамах нет.

По Оклахоме промчался разрушительный торнадо, есть пострадавшие. Видео По Оклахоме промчался разрушительный торнадо, есть пострадавшие. Видео

По меньшей мере пострадали девять человек.

Тридцать торнадо одновременно рушили города в центре США. Видео Тридцать торнадо одновременно рушили города в центре США. Видео

За последние дни 29 торнадо бушевали над городами США, принося разрушения и наводнения.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх