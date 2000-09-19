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Навального задержали через 5 секунд после освобождения. Видео

Навального задержали через 5 секунд после освобождения. ВидеоПротив оппозиционера открывают очередное дело.

Политик отсидел 30 суток за организацию митинга в феврале.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Сейчас, говорят соратники Навального, люди в форме посадили его в автобус и вывезли в неизвестном направлении.

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Впоследствии стало известно - против российского оппозиционера открывают очередное дело.

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 Теги: Навальный, Видео, освобождения

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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