» » Ветер едва не сдул самолет Air France. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Ветер едва не сдул самолет Air France. Видео

Ветер едва не сдул самолет Air France. ВидеоПилоты приняли решение уйти на второй круг.

Во время посадки в аэропорту Бирмингема (Великобритания) пассажирский Airbus A319 авиакомпании Air France едва не "промахнулся" мимо взлетно-посадочной полосы из-за сильного встречного и бокового ветров во время шторма Али.

Видео попытки посадки опубликовал на youtube пользователь flugsnug, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

Читайте также: В Канаде сильный ветер сдул с рельсов поезда. Видео

По словам автора видео, скорость ветра достигала более 70 км в час, и позже ветром ему сдуло камеру и штатив.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Видео, Air France, Ветер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:00 » Автор: Едгар Букмирза
     745
     0

Похожие новости по теме

В Канаде сильный ветер сдул с рельсов поезда. Видео В Канаде сильный ветер сдул с рельсов поезда. Видео

Пользователь YouTube разместил у себя видеозапись последствий одного из инцидентов с дрона.

Кадры аварийной посадки самолета в аэропорту Амстердама. Видео Кадры аварийной посадки самолета в аэропорту Амстердама. Видео

Жесткая посадка, причиной которой мог стать сильный ветер, попала на видео.

Из-за сильного ветра самолет едва не разбился при посадке. Видео Из-за сильного ветра самолет едва не разбился при посадке. Видео

Успешное приземление состоялось лишь со второй попытки.

В США сумасшедший ветер сдул с моста 11 вагонов товарняка. Видео В США сумасшедший ветер сдул с моста 11 вагонов товарняка. Видео

Вагоны после падения полностью разрушились.

Жуткое видео посадки самолета в условиях нулевой видимости. Видео Жуткое видео посадки самолета в условиях нулевой видимости. Видео

Туман настолько густой, что пилоты не могут видеть взлетно-посадочной полосы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх