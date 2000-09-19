Раздел: Видеоновости
В Сети показали очередное ограбление магазина Apple. Видео
Все за исключением одного грабителя смогли скрыться.
Высокие страховые выплаты или неэффективная работа служб безопасности приводят к одному результату: из США достаточно регулярно поступают новости о новом ограблении фирменных магазинов Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Очередному рейду подверглась точка в Санта-Розе, что в Калифорнии. Прохожий же смог записать на видео как процесс ограбления, так и задержание одного из воришек.
Будучи в торговом центре Santa Rosa Plaza, пользователь под псевдонимом Gooneryoda увидел, по его словам, шестерых людей в джинсах и байках с капюшонами. Они направлялись к магазину Apple, выглядели подозрительно, и американец приготовился вести съемку. Как стало очевидно позже, не зря.
Его задержали двое человек в штатском и пара охранников.
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Как отмечает AppleInsider, в Калифорнии только в этом году было зафиксировано несколько десятков ограблений магазинов Apple. Магазин, ставший целью преступников в этот раз, подвергся рейду в августе. Тогда из магазина вынесли товаров на $35 тыс.
Высокие страховые выплаты или неэффективная работа служб безопасности приводят к одному результату: из США достаточно регулярно поступают новости о новом ограблении фирменных магазинов Apple.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Очередному рейду подверглась точка в Санта-Розе, что в Калифорнии. Прохожий же смог записать на видео как процесс ограбления, так и задержание одного из воришек.
Будучи в торговом центре Santa Rosa Plaza, пользователь под псевдонимом Gooneryoda увидел, по его словам, шестерых людей в джинсах и байках с капюшонами. Они направлялись к магазину Apple, выглядели подозрительно, и американец приготовился вести съемку. Как стало очевидно позже, не зря.
Его задержали двое человек в штатском и пара охранников.
Читайте также: В Сети показали дерзкое ограбление магазина в Киеве. Видео
Как отмечает AppleInsider, в Калифорнии только в этом году было зафиксировано несколько десятков ограблений магазинов Apple. Магазин, ставший целью преступников в этот раз, подвергся рейду в августе. Тогда из магазина вынесли товаров на $35 тыс.
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