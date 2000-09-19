» » В Сети показали очередное ограбление магазина Apple. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети показали очередное ограбление магазина Apple. Видео

В Сети показали очередное ограбление магазина Apple. ВидеоВсе за исключением одного грабителя смогли скрыться.

Высокие страховые выплаты или неэффективная работа служб безопасности приводят к одному результату: из США достаточно регулярно поступают новости о новом ограблении фирменных магазинов Apple.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Очередному рейду подверглась точка в Санта-Розе, что в Калифорнии. Прохожий же смог записать на видео как процесс ограбления, так и задержание одного из воришек.

Будучи в торговом центре Santa Rosa Plaza, пользователь под псевдонимом Gooneryoda увидел, по его словам, шестерых людей в джинсах и байках с капюшонами. Они направлялись к магазину Apple, выглядели подозрительно, и американец приготовился вести съемку. Как стало очевидно позже, не зря.

Его задержали двое человек в штатском и пара охранников.

Читайте также: В Сети показали дерзкое ограбление магазина в Киеве. Видео

Как отмечает AppleInsider, в Калифорнии только в этом году было зафиксировано несколько десятков ограблений магазинов Apple. Магазин, ставший целью преступников в этот раз, подвергся рейду в августе. Тогда из магазина вынесли товаров на $35 тыс.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сеть, Видео, Apple

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
     528
     0

Похожие новости по теме

Кадры дерзкого ограбления магазина в Харькове. Видео Кадры дерзкого ограбления магазина в Харькове. Видео

Магазин электроники ограбили за 1,5 минуты.

Камера наблюдения сняла дерзкое ограбление магазина Apple. Видео Камера наблюдения сняла дерзкое ограбление магазина Apple. Видео

Менее чем за 20 секунд магазин ограбили почти на 30 тысяч долларов.

В Сети показали дерзкое ограбление магазина в Киеве. Видео В Сети показали дерзкое ограбление магазина в Киеве. Видео

Грабитель успел забрать часть денег.

В Сети показали новую штаб-квартиру Apple. Видео В Сети показали новую штаб-квартиру Apple. Видео

Новая штаб-квартира расположена в долине Санта-Клара в Калифорнии.

Танцующий Санта-Клаус стащил ноутбук из магазина. Видео Танцующий Санта-Клаус стащил ноутбук из магазина. Видео

В Тбилиси танцующий мужчина в костюме Санта-Клауса вынес MacBook из магазина, торгующего техникой Apple.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх