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Раздел: Видеоновости  
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В Нью-Йорке засняли внушительный кортеж Трампа. Видео

В Нью-Йорке засняли внушительный кортеж Трампа. Видео Среди автомобилей был новый лимузин The Beast.

Новый лимузин президента США впервые попал в объективы камер. Автомобиль удалось заснять во время визита Трампа в Нью-Йорк. Машина от General Motors, так же ка и предыдущая модель, получила название The Beast. Передача машины главе государства состоялась на вертолетной площадке в Манхэттене, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoMir.

На разработку автомобиля было выделено 15,8 млн долларов. The Beast оснащен бронированным кузовом и днищем и пуленепробиваемыми стеклами. Защита может выдерживать выстрелы из любого вида оружия. Лимузин может передвигаться даже на спущенных колесах, которые защищены кевларом.

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Автомобиль главы США укомплектован системами пожаротушения и защитой от химического, ядерного, а также биологического оружия. Помимо этого, лимузин имеет систему ночного видения и специальный холодильник, в котором хранятся пакеты с кровью для переливания.

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 Теги: Трамп, кортеж, лимузин

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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