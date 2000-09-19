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Очевидцы показали последствия стихии в Одессе. Видео

Очевидцы показали последствия стихии в Одессе. Видео Видео с поваленными деревьями опубликовали на YouTube.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей доводит до сведения, что в 18:00 -19:00 24 сентября 2018 года по Одессе и местами по Одесской области дождь достиг критерия - сильный (15 мм и более), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.

Стихия отразилась на жизни города, многие улицы оказались затоплены. В Аркадии, на Тираспольской площади и Пересыпи по словам одесситов, самый настоящий потоп.

Поломаны ветки и повалены деревья, оборваны провода. Известно, что дерево упало на автомобиль на Ришельевской улице. В парке «Победы» дерево на скамейку повалилось. В Одесгорэлектротрансе, сообщают, что деревья повалены в том числе на перекрестке Генерала Петрова и Ицхака Рабина, на улице Маршала Бабаджаняна, а также Французском бульваре.

По предварительным данным известно, что на Французском бульваре, неподалеку от военного госпиталя, дерево перегородило трамвайные пути и прижало микроавтобус.

На пересечении Ришельевской и Базарной оборваны провода.



Как сообщают очевидцы на улице Кишиневской дерево упавшее на машину зажало пассажиров внутри. Людей спасали сотрудники патрульной полиции. В происшествии пострадала женщина, она была госпитализирована.

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Под покровом ночи, работники предприятия Горзелентрест пытаются ликвидировать последствия стихии.

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 Теги: Одесса, шторм

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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