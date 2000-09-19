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Очевидцы показали последствия стихии в Одессе. Видео
Видео с поваленными деревьями опубликовали на YouTube.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей доводит до сведения, что в 18:00 -19:00 24 сентября 2018 года по Одессе и местами по Одесской области дождь достиг критерия - сильный (15 мм и более), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
Стихия отразилась на жизни города, многие улицы оказались затоплены. В Аркадии, на Тираспольской площади и Пересыпи по словам одесситов, самый настоящий потоп.
Поломаны ветки и повалены деревья, оборваны провода. Известно, что дерево упало на автомобиль на Ришельевской улице. В парке «Победы» дерево на скамейку повалилось. В Одесгорэлектротрансе, сообщают, что деревья повалены в том числе на перекрестке Генерала Петрова и Ицхака Рабина, на улице Маршала Бабаджаняна, а также Французском бульваре.
По предварительным данным известно, что на Французском бульваре, неподалеку от военного госпиталя, дерево перегородило трамвайные пути и прижало микроавтобус.
На пересечении Ришельевской и Базарной оборваны провода.
Как сообщают очевидцы на улице Кишиневской дерево упавшее на машину зажало пассажиров внутри. Людей спасали сотрудники патрульной полиции. В происшествии пострадала женщина, она была госпитализирована.
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Под покровом ночи, работники предприятия Горзелентрест пытаются ликвидировать последствия стихии.
Гидрометцентр Черного и Азовского морей доводит до сведения, что в 18:00 -19:00 24 сентября 2018 года по Одессе и местами по Одесской области дождь достиг критерия - сильный (15 мм и более), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infoport.live.
Стихия отразилась на жизни города, многие улицы оказались затоплены. В Аркадии, на Тираспольской площади и Пересыпи по словам одесситов, самый настоящий потоп.
Поломаны ветки и повалены деревья, оборваны провода. Известно, что дерево упало на автомобиль на Ришельевской улице. В парке «Победы» дерево на скамейку повалилось. В Одесгорэлектротрансе, сообщают, что деревья повалены в том числе на перекрестке Генерала Петрова и Ицхака Рабина, на улице Маршала Бабаджаняна, а также Французском бульваре.
По предварительным данным известно, что на Французском бульваре, неподалеку от военного госпиталя, дерево перегородило трамвайные пути и прижало микроавтобус.
На пересечении Ришельевской и Базарной оборваны провода.
Как сообщают очевидцы на улице Кишиневской дерево упавшее на машину зажало пассажиров внутри. Людей спасали сотрудники патрульной полиции. В происшествии пострадала женщина, она была госпитализирована.
Читайте также: В Нью-Йорке засняли внушительный кортеж Трампа. Видео
Под покровом ночи, работники предприятия Горзелентрест пытаются ликвидировать последствия стихии.
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