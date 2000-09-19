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Один из пляжей Греции полностью окутала паутина. Видео

Один из пляжей Греции полностью окутала паутина. Видео На пляже наблюдается аномальное количество пауков.

Сотни метров пляжа в греческом городе Этолико покрылись тяжелой паутиной. Ученые считают это следствием небывало жаркого лета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Всего за месяц членистоногие опутали массивным слоем паутины деревья и кусты, причалы и лодки.

По мнению ученых, такая активность пауков связана с небывало жаркой погодой летом и в сентябре. Из-за этого стало цвести море и увеличилась популяция комаров.

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Последние являются пищей для пауков-тетрагнатидов. Благодаря изобилию «кормовой базы» они размножились и опутали тяжелой и липкой сеткой целый пляж.

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 Теги: пауки, пляж

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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