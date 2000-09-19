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Парашютисты в России врезались в высоковольтные провода. Видео

Парашютисты в России врезались в высоковольтные провода. Видео Пострадавшие получили серьезные травмы.

На пляже поселка Джугба (Краснодарский край, РФ) парень и девушка на парашюте врезались в провода электропередач. Пострадавшие выжили, но находятся в реанимации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Пострадавшие получили электротравмы. Их доставили в Туапсинскую районую в больницу № 2 поселка Новомихайловский.

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О причинах чрезвычайной ситуации пока не говорят.

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 Теги: парашютисты, катастрофа

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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