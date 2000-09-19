Раздел: Видеоновости
В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину. Видео
Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.
Трагедия произошла сегодня, около 1:40. Автомобиль «Mercedes» совершил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала дорогу через 8 полос движения над подземным переходом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия ТВ.
На месте ужасного инцидента удалось узнать, что погибшая женщина спешила на электричку.
Перепрыгнув метровый отбойник, она и попала под колеса автомобиля.
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От мощного удара с женщины слетела обувь, она погибла мгновенно.
Трагедия произошла сегодня, около 1:40. Автомобиль «Mercedes» совершил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала дорогу через 8 полос движения над подземным переходом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия ТВ.
На месте ужасного инцидента удалось узнать, что погибшая женщина спешила на электричку.
Перепрыгнув метровый отбойник, она и попала под колеса автомобиля.
Читайте также: Парашютисты в России врезались в высоковольтные провода. Видео
От мощного удара с женщины слетела обувь, она погибла мгновенно.
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