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В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину. Видео

В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину. Видео Женщина пыталась перебежать дорогу в неположенном месте.

Трагедия произошла сегодня, около 1:40. Автомобиль «Mercedes» совершил наезд на женщину-пешехода, которая перебегала дорогу через 8 полос движения над подземным переходом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Магнолия ТВ.

На месте ужасного инцидента удалось узнать, что погибшая женщина спешила на электричку.

Перепрыгнув метровый отбойник, она и попала под колеса автомобиля.

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От мощного удара с женщины слетела обувь, она погибла мгновенно.

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 Теги: ДТП, маршрутка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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