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Масштабные последствия непогоды в Одессе: свежие кадры. Видео

Масштабные последствия непогоды в Одессе: свежие кадры. ВидеоЧастично размыло пляж курортной Аркадии.

В понедельник, 24 сентября, на Одессу обрушился мощный дождь. Ливень подтопил улицы - Балковскую, Приморскую, Французский бульвар, Польский спуск.

В городе из-за непогоды образовались длинные пробки, передает Хроника.инфо со ссылкой на 5 канал.

На Таможенной площади ливневые стоки вырвали люки ливневой канализации.

Бурлила непогода и на побережье. Так, частично размыло пляж курортной Аркадии. Все это снимали местные жители.

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В Одессе бушевал также сильный ветер, который ломал ветви деревьев, а те - обрывали провода. Повреждены несколько автомобилей, а также контактные сети городского транспорта. И если трамваи продолжили работать даже в непогоду, то сильнее всего стихия ударила по троллейбусам, жалуются в КП "Одесгорэлектротранс",






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 Теги: Одесса, ливень

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Сегодня, 11:49 » Автор: Ирина Шевченко
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Роликом поделились в социальной сети.

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