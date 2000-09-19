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Сергей Шнуров "взорвал" Сеть новой песней. Видео
Шнуров и Агутин презентовали совместную песню.
Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин исполнили в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" песню "Какая-то фигня".
Видео обнародовали на аккаунте шоу в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В песне исполнители сетуют, что стали не такими, как были раньше, когда "были такими, как надо".
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"Жизнь то трезвая, то пьяная. Это словно пламя без огня. Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня", – поют Шнуров и Агутин в припеве.
Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин исполнили в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" песню "Какая-то фигня".
Видео обнародовали на аккаунте шоу в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
В песне исполнители сетуют, что стали не такими, как были раньше, когда "были такими, как надо".
Читайте также: Вьетнамец "взорвал" Сеть песней на украинском языке. Видео
"Жизнь то трезвая, то пьяная. Это словно пламя без огня. Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня", – поют Шнуров и Агутин в припеве.
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