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Раздел: Видеоновости  
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Сергей Шнуров "взорвал" Сеть новой песней. Видео

Сергей Шнуров "взорвал" Сеть новой песней. ВидеоШнуров и Агутин презентовали совместную песню.

Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин исполнили в эфире шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" песню "Какая-то фигня".

Видео обнародовали на аккаунте шоу в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

В песне исполнители сетуют, что стали не такими, как были раньше, когда "были такими, как надо".

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"Жизнь то трезвая, то пьяная. Это словно пламя без огня. Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня", – поют Шнуров и Агутин в припеве.

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 Теги: Сергей Шнуров, Леонид Агутин

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Сегодня, 15:01 » Автор: Ирина Шевченко
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