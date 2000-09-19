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Хит Сети: мужчина "оседлал" огромного крокодила. Видео

Хит Сети: мужчина "оседлал" огромного крокодила. ВидеоСмельчак решил сделать эффектный снимок.

Датский биолог оседлал гигантского крокодила и выжил.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Нильс Дженсен путешествовал Северной территории Австралии, когда наткнулся на гребнистого крокодила длиной 4,7 метра и весом 650 килограммов. 22-летний мужчина, получивший образование биолога по дикой природе, решил сделать эффектный снимок. Он заманил крокодила трупом маленького кенгуру валлаби и залез на рептилию, увлеченную трапезой.

После того как он слез с крокодила, оператор призвал его сделать это еще раз. Дженсен еще раз спокойно забрался на спину рептилии и поднял палец вверх.

Друзья прозвали мужчину "датским крокодилом Данди". Позже он признал, что "играл со смертью", однако отметил, что несмотря ни на что, "острые ощущения стоили риска".

В свою очередь туристические власти штата заявила датчанину, что он "напрашивался на проблемы".

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Как известно, гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.

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 Теги: крокодил, селфи

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Сегодня, 16:22 » Автор: Ирина Шевченко
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