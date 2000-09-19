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Хит Сети: мужчина "оседлал" огромного крокодила. Видео
Смельчак решил сделать эффектный снимок.
Датский биолог оседлал гигантского крокодила и выжил.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Нильс Дженсен путешествовал Северной территории Австралии, когда наткнулся на гребнистого крокодила длиной 4,7 метра и весом 650 килограммов. 22-летний мужчина, получивший образование биолога по дикой природе, решил сделать эффектный снимок. Он заманил крокодила трупом маленького кенгуру валлаби и залез на рептилию, увлеченную трапезой.
После того как он слез с крокодила, оператор призвал его сделать это еще раз. Дженсен еще раз спокойно забрался на спину рептилии и поднял палец вверх.
Друзья прозвали мужчину "датским крокодилом Данди". Позже он признал, что "играл со смертью", однако отметил, что несмотря ни на что, "острые ощущения стоили риска".
В свою очередь туристические власти штата заявила датчанину, что он "напрашивался на проблемы".
Читайте также: Хит Сети: мужчина "оседлал" огромную волну на надувном матрасе. Видео
Как известно, гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.
Датский биолог оседлал гигантского крокодила и выжил.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.
Нильс Дженсен путешествовал Северной территории Австралии, когда наткнулся на гребнистого крокодила длиной 4,7 метра и весом 650 килограммов. 22-летний мужчина, получивший образование биолога по дикой природе, решил сделать эффектный снимок. Он заманил крокодила трупом маленького кенгуру валлаби и залез на рептилию, увлеченную трапезой.
После того как он слез с крокодила, оператор призвал его сделать это еще раз. Дженсен еще раз спокойно забрался на спину рептилии и поднял палец вверх.
Друзья прозвали мужчину "датским крокодилом Данди". Позже он признал, что "играл со смертью", однако отметил, что несмотря ни на что, "острые ощущения стоили риска".
В свою очередь туристические власти штата заявила датчанину, что он "напрашивался на проблемы".
Читайте также: Хит Сети: мужчина "оседлал" огромную волну на надувном матрасе. Видео
Как известно, гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн.
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