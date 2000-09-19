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Российский пропагандист пригрозил Украине потерей Закарпатья. Видео

Российский пропагандист пригрозил Украине потерей Закарпатья. ВидеоАртем Шейнин увидел "неукраинскость" на Закарпатье.

На «Первом канале» России вышел очередной выпуск программы «Время покажет», в эфире которого российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья.

По мнению Шейнина, Закарпатский регион может повторить судьбу Донбасса, рассказывает Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда.

Его «предсказания» основывается на якобы существовании на Закарпатье «неукраинскости», подобной той, которая царила на Донбассе в 2014 году.

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Отметим, это уже не первый подобный голос на россТВ - во время обсуждения расторжения договора о дружбе между Украиной и Россией, участники программы на телеканале “Россия” также озвучили мнение, что Украина может потерять Закарпатье.

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 Теги: Закарпатье, росТВ

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Сегодня, 17:49 » Автор: Ирина Шевченко
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