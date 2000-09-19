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В сети показали финальный трейлер «Фантастических тварей». Видео

В сети показали финальный трейлер «Фантастических тварей». ВидеоПервый фильм собрал целую армию фанатов.

Студия Warner Bros. выпустила финальный трейлер продолжения «Фантастических тварей» - серии приквелов к фильмам о Гарри Поттере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.

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В новом видео волшебники, среди которых и молодой профессор Дамблдор (Джуд Лоу), пытаются поймать злого мага Грин-де-Вальда (Джонни Депп), объявившего войну обычным людям.

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 Теги: видео, Фантастические твари, трейлер

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Сегодня, 20:41 » Автор: Едгар Букмирза
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