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В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. Видео

В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. ВидеоРебенок захотел погулять и начал спускаться вниз.

В столице Казахстана Астане мужчина поймал 7-летнего малыша, который сорвался с балкона 10-этажного дома.

Видео инцидента выложили в YouTube. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.

24 сентября. 28-летний местный житель услышал крики о помощи и вышел на балкон. Внизу он увидел людей, смотрящих наверх, подняв голову, он увидел ребенка. Мужчина поймал его именно в тот момент, когда мальчик сорвался. После этого он затащил малыша на балкон.

Мальчик рассказал, что находился дома один - мама ненадолго уехала и оставила его. Ребенку стало скучно и он захотел погулять. Оделся, разрезал москитную сетку и начал спускаться вниз, сообщают СМИ.

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Отмечается, что мать малыша находилась в этот момент внизу. Ей потребовалась помощь врачей.

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 Теги: видео, ребенок, Астана

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Сегодня, 21:17 » Автор: Едгар Букмирза
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