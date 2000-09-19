Знаменитая певица упала на сцене во время концерта. Видео

Надолго звезда лежать на полу не осталась.



Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время своего концерта, который состоялся в Лас-Вегасе.



Об этом пишет



На обнародованном ролике можно увидеть, что происшествие случилось, когда звезда общалась с фанатами. Лопес наклонилась, чтобы взять фанатов за руки, а также бегала вдоль края сцены.



В какой-то момент она не смогла удержать равновесие на высоких каблуках, в результате чего упала.



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Певица практически сразу поднялась и продолжила выступать.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время своего концерта, который состоялся в Лас-Вегасе.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua На обнародованном ролике можно увидеть, что происшествие случилось, когда звезда общалась с фанатами. Лопес наклонилась, чтобы взять фанатов за руки, а также бегала вдоль края сцены.В какой-то момент она не смогла удержать равновесие на высоких каблуках, в результате чего упала.Певица практически сразу поднялась и продолжила выступать.





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