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Знаменитая певица упала на сцене во время концерта. Видео
Надолго звезда лежать на полу не осталась.
Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время своего концерта, который состоялся в Лас-Вегасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
На обнародованном ролике можно увидеть, что происшествие случилось, когда звезда общалась с фанатами. Лопес наклонилась, чтобы взять фанатов за руки, а также бегала вдоль края сцены.
В какой-то момент она не смогла удержать равновесие на высоких каблуках, в результате чего упала.
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Певица практически сразу поднялась и продолжила выступать.
Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время своего концерта, который состоялся в Лас-Вегасе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
На обнародованном ролике можно увидеть, что происшествие случилось, когда звезда общалась с фанатами. Лопес наклонилась, чтобы взять фанатов за руки, а также бегала вдоль края сцены.
В какой-то момент она не смогла удержать равновесие на высоких каблуках, в результате чего упала.
Читайте также: Популярная украинская певица упала во время выступления. Видео
Певица практически сразу поднялась и продолжила выступать.
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