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Знаменитая певица упала на сцене во время концерта. Видео

Знаменитая певица упала на сцене во время концерта. ВидеоНадолго звезда лежать на полу не осталась.

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес рухнула на сцену во время своего концерта, который состоялся в Лас-Вегасе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

На обнародованном ролике можно увидеть, что происшествие случилось, когда звезда общалась с фанатами. Лопес наклонилась, чтобы взять фанатов за руки, а также бегала вдоль края сцены.

В какой-то момент она не смогла удержать равновесие на высоких каблуках, в результате чего упала.

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Певица практически сразу поднялась и продолжила выступать.

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 Теги: Знаменитая певица, Видео, концерт

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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