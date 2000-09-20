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Мариупольская долгожительница отпраздновала столетие. Видео
Женщина родилась в 1918 году.
Жительницу Мариуполя (Донецкая обл.) Клавдию Попову (на фото) со столетним юбилеем поздравили родственники и знакомые. Секретом своего долголетия женщина считает, то, что всю свою жизнь была активной, много трудилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие Новости.
Клавдия Амвросиевна провела в Мариуполе всю жизнь – воспитала детей, внуков, а потом и правнуков. По ее словам, много работала, возможно поэтому и дожила до таких лет. «Я в Сартана родилась в 18-том году, я гречанка. Всю свою жизнь трудилась, может это меня и спасло», – говорит женщина.
Как рассказала долгожительница, в годы Второй мировой войны, находясь в оккупации, спасала своих земляков от немцев. «Была в оккупации. И когда немцы зверствовали, я 12 человек спрятала в подвале. Засыпала крышку кукурузными початками, поставила столик. Пришел немец, посмотрел с фонариком чердак, и не нашел никого», – вспоминает мариупольчанка.
Внук Клавдии Поповой, Алексей приехал поздравить свою бабушку из Днепра. По его словам, провел с ней все детство, бабушка всегда вкусно готовила. Мужчина гордится тем, что она и сейчас активна и жизнерадостна. «Дожив до ста лет, чувствует себя молодой, бегает на праздники, на 9 мая: одевает каблуки, и еще – фронтовые 100 грамм», – делится Алексей.
Подруга именинницы Нина Ивченко знакома с ней более 20 лет. Они с Клавдией Амвросиевной все годы были как родные. «Моя мама на фронте погибла. Я не знаю, что такое мама. Она мне была как вторая мама, как родная. Всегда разделит хорошее и плохое, всегда совет даст. Поэтому я благодарна, что в жизни мне такие люди встречаются», – рассказала Нина Петровна.
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Как отметила председатель комитета самоорганизации населения «Хмельницкий» Нина Назарова, Клавдия Амвросиевна никогда не унывает и всегда активна. «Клавдия Амвросиевна у нас умница, Она не унывает, она у нас активная, задорная женщина, и этот задор и бодрость передает нам всем», – добавила Назарова.
Жительницу Мариуполя (Донецкая обл.) Клавдию Попову (на фото) со столетним юбилеем поздравили родственники и знакомые. Секретом своего долголетия женщина считает, то, что всю свою жизнь была активной, много трудилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие Новости.
Клавдия Амвросиевна провела в Мариуполе всю жизнь – воспитала детей, внуков, а потом и правнуков. По ее словам, много работала, возможно поэтому и дожила до таких лет. «Я в Сартана родилась в 18-том году, я гречанка. Всю свою жизнь трудилась, может это меня и спасло», – говорит женщина.
Как рассказала долгожительница, в годы Второй мировой войны, находясь в оккупации, спасала своих земляков от немцев. «Была в оккупации. И когда немцы зверствовали, я 12 человек спрятала в подвале. Засыпала крышку кукурузными початками, поставила столик. Пришел немец, посмотрел с фонариком чердак, и не нашел никого», – вспоминает мариупольчанка.
Внук Клавдии Поповой, Алексей приехал поздравить свою бабушку из Днепра. По его словам, провел с ней все детство, бабушка всегда вкусно готовила. Мужчина гордится тем, что она и сейчас активна и жизнерадостна. «Дожив до ста лет, чувствует себя молодой, бегает на праздники, на 9 мая: одевает каблуки, и еще – фронтовые 100 грамм», – делится Алексей.
Подруга именинницы Нина Ивченко знакома с ней более 20 лет. Они с Клавдией Амвросиевной все годы были как родные. «Моя мама на фронте погибла. Я не знаю, что такое мама. Она мне была как вторая мама, как родная. Всегда разделит хорошее и плохое, всегда совет даст. Поэтому я благодарна, что в жизни мне такие люди встречаются», – рассказала Нина Петровна.
Читайте также: В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. Видео
Как отметила председатель комитета самоорганизации населения «Хмельницкий» Нина Назарова, Клавдия Амвросиевна никогда не унывает и всегда активна. «Клавдия Амвросиевна у нас умница, Она не унывает, она у нас активная, задорная женщина, и этот задор и бодрость передает нам всем», – добавила Назарова.
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