» » Мариупольская долгожительница отпраздновала столетие. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Мариупольская долгожительница отпраздновала столетие. Видео

Мариупольская долгожительница отпраздновала столетие. Видео Женщина родилась в 1918 году.

Жительницу Мариуполя (Донецкая обл.) Клавдию Попову (на фото) со столетним юбилеем поздравили родственники и знакомые. Секретом своего долголетия женщина считает, то, что всю свою жизнь была активной, много трудилась, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Донецкие Новости.

Клавдия Амвросиевна провела в Мариуполе всю жизнь – воспитала детей, внуков, а потом и правнуков. По ее словам, много работала, возможно поэтому и дожила до таких лет. «Я в Сартана родилась в 18-том году, я гречанка. Всю свою жизнь трудилась, может это меня и спасло», – говорит женщина.

Как рассказала долгожительница, в годы Второй мировой войны, находясь в оккупации, спасала своих земляков от немцев. «Была в оккупации. И когда немцы зверствовали, я 12 человек спрятала в подвале. Засыпала крышку кукурузными початками, поставила столик. Пришел немец, посмотрел с фонариком чердак, и не нашел никого», – вспоминает мариупольчанка.

Внук Клавдии Поповой, Алексей приехал поздравить свою бабушку из Днепра. По его словам, провел с ней все детство, бабушка всегда вкусно готовила. Мужчина гордится тем, что она и сейчас активна и жизнерадостна. «Дожив до ста лет, чувствует себя молодой, бегает на праздники, на 9 мая: одевает каблуки, и еще – фронтовые 100 грамм», – делится Алексей.

Подруга именинницы Нина Ивченко знакома с ней более 20 лет. Они с Клавдией Амвросиевной все годы были как родные. «Моя мама на фронте погибла. Я не знаю, что такое мама. Она мне была как вторая мама, как родная. Всегда разделит хорошее и плохое, всегда совет даст. Поэтому я благодарна, что в жизни мне такие люди встречаются», – рассказала Нина Петровна.

Читайте также: В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. Видео

Как отметила председатель комитета самоорганизации населения «Хмельницкий» Нина Назарова, Клавдия Амвросиевна никогда не унывает и всегда активна. «Клавдия Амвросиевна у нас умница, Она не унывает, она у нас активная, задорная женщина, и этот задор и бодрость передает нам всем», – добавила Назарова.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мариуполь, долгожительница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     318
     0

Похожие новости по теме

В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. Видео В Астане мужчина поймал ребенка, сорвавшегося с высотки. Видео

Ребенок захотел погулять и начал спускаться вниз.

Нина и Тоня Матвиенко трогательно поздравили украинцев с зимними праздниками. Видео Нина и Тоня Матвиенко трогательно поздравили украинцев с зимними праздниками. Видео

Певицы исполнили песню, стоя под калиной Народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее дочь Тоня вместе исполнили колядку.

Как отметила день рождения самая старая женщина в мире. Видео Как отметила день рождения самая старая женщина в мире. Видео

Эмма Морано, самая старая женщина в мире, во вторник, 29 ноября, отметила свой 117 день рождения.

Мама «киборга» прокомментировала смерть убийцы ее сына. Видео Мама «киборга» прокомментировала смерть убийцы ее сына. Видео

Нина Брановицкая считает, что убийцы сына должны предстать перед судом.

102-летняя украинка раскрыла тайну своего долголетия. Видео 102-летняя украинка раскрыла тайну своего долголетия. Видео

Секреты долголетия из первых уст.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх