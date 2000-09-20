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В Китае открыли необычный высотный ресторан. Видео

В Китае открыли необычный высотный ресторан. Видео Посетители могут наслаждаться видом, который открывается с горы.

Ничто так не бодрит, как завтрак, обед или ужин над живописной пропастью между горами. Для тех, кому наскучили обычные кафе, в китайской провинции Чжэцзян открылся экстремальный ресторан, расположенный на дорожке, обвивающей скалу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Новое заведение позволяет разместить до ста человек одновременно. Все гости ресторана могут наслаждаться потрясающим видом, который открывается с горы.

Создатели этого заведения утверждают, что на высоте обостряются все органы чувств, а главное – вкус.

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Поэтому посетители ресторана, помимо прекрасных пейзажей, смогут в полной мере насладиться предлагаемыми блюдами.

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 Теги: Китай, ресторан

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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