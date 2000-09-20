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В одной из школ Киевской области обвалилась стена. Видео
Из школы эвакуировали 2500 учеников.
В Броварах из-за аварии из школы эвакуировали детей во время уроков. Как говорится в сюжете ТСН, сегодня дети не пришли на учебу, потому что обвалилось перекрытие на техническом этаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
То, что обвалилось перекрытие, поняли по характерным звукам – охранник услышал грохот, после которого начали обследование здания.
Видимых повреждений в классах нет, но детей ради безопасности решили распустить, пока комиссия не определит уровень опасности повреждений. Консоль, которая обрушилась, была построена в 1973 году, когда школу только возвели. Ее изготовили из кирпича, предназначенного не для несущих конструкций, а для отделочных работ.
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Оценка экспертов должна быть готова к концу недели и тогда определят объемы работ. Обещают все отремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы не пришлось переводить детей в другие школы. Пока дети находятся на дистанционном обучении.
В Броварах из-за аварии из школы эвакуировали детей во время уроков. Как говорится в сюжете ТСН, сегодня дети не пришли на учебу, потому что обвалилось перекрытие на техническом этаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
То, что обвалилось перекрытие, поняли по характерным звукам – охранник услышал грохот, после которого начали обследование здания.
Видимых повреждений в классах нет, но детей ради безопасности решили распустить, пока комиссия не определит уровень опасности повреждений. Консоль, которая обрушилась, была построена в 1973 году, когда школу только возвели. Ее изготовили из кирпича, предназначенного не для несущих конструкций, а для отделочных работ.
Читайте также: В Китае открыли необычный высотный ресторан. Видео
Оценка экспертов должна быть готова к концу недели и тогда определят объемы работ. Обещают все отремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы не пришлось переводить детей в другие школы. Пока дети находятся на дистанционном обучении.
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