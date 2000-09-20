» » В одной из школ Киевской области обвалилась стена. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В одной из школ Киевской области обвалилась стена. Видео

В одной из школ Киевской области обвалилась стена. Видео Из школы эвакуировали 2500 учеников.

В Броварах из-за аварии из школы эвакуировали детей во время уроков. Как говорится в сюжете ТСН, сегодня дети не пришли на учебу, потому что обвалилось перекрытие на техническом этаже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

То, что обвалилось перекрытие, поняли по характерным звукам – охранник услышал грохот, после которого начали обследование здания.

Видимых повреждений в классах нет, но детей ради безопасности решили распустить, пока комиссия не определит уровень опасности повреждений. Консоль, которая обрушилась, была построена в 1973 году, когда школу только возвели. Ее изготовили из кирпича, предназначенного не для несущих конструкций, а для отделочных работ.

Читайте также: В Китае открыли необычный высотный ресторан. Видео

Оценка экспертов должна быть готова к концу недели и тогда определят объемы работ. Обещают все отремонтировать в кратчайшие сроки, чтобы не пришлось переводить детей в другие школы. Пока дети находятся на дистанционном обучении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бровары, школа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     299
     0

Похожие новости по теме

Скандал вокруг школы на Волыни: новые подробности. Видео Скандал вокруг школы на Волыни: новые подробности. Видео

Родители школьников устроили протест в День знаний.

В Коломые повторно обвалилась стена в колледже. Видео В Коломые повторно обвалилась стена в колледже. Видео

Поздно вечером в Коломыйском экономико-правовом колледже обвалилось перекрытие крыши на том же месте, где и годом ранее.

Кадры массовой эвакуации детей из школы в Черкассах. Видео Кадры массовой эвакуации детей из школы в Черкассах. Видео

На 13:00 госпитализировали 51 ученика и одного учителя школы.

В Николаевской области произошло обрушение школы. Видео В Николаевской области произошло обрушение школы. Видео

Обвалились три этажа школы в Новом Буге.

В одной из украинских школ директор бьет учителей и детей. Видео В одной из украинских школ директор бьет учителей и детей. Видео

Родители и ученики Мигеевской школы обратились с коллективным обращением к «Правому Сектору».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх