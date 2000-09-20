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Смертельное столкновение поезда с легковушкой: кадры с места ДТП. Видео
В Николаевской области под колесам "Интерсити" погибли два человека.
Скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Херсон-Киев, сбил на легковушку ЗАЗ-110307, которая пересекала регулируемый железнодорожный переезд, вопреки запрещающему сигналу семафора.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украина криминальная.
Трагедия произошла вечером 25 сентября, около 17:30, под селом Лоцкино Баштанского района. 46-летний водитель ЗАЗа и его 36-летний пассажир не выжили.
Читайте также: Смертельное ДТП возле Херсона: кадры с места трагедии. Видео
На месте аварии работала полиция. Происшествие внесено в ЕРДР по ст. 286 УК (нарушение ПДД).
Скоростной пассажирский поезд, следующий по маршруту Херсон-Киев, сбил на легковушку ЗАЗ-110307, которая пересекала регулируемый железнодорожный переезд, вопреки запрещающему сигналу семафора.
Об этом сообщает полиция Николаевской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Украина криминальная.
Трагедия произошла вечером 25 сентября, около 17:30, под селом Лоцкино Баштанского района. 46-летний водитель ЗАЗа и его 36-летний пассажир не выжили.
Читайте также: Смертельное ДТП возле Херсона: кадры с места трагедии. Видео
На месте аварии работала полиция. Происшествие внесено в ЕРДР по ст. 286 УК (нарушение ПДД).
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