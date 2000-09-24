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Смертельная авария у Запорожья: кадры с места трагедии. Видео
В результате ДТП погибла женщина.
Вчера утром, 25 сентября, в Каменко-Днепровском районе на трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.
Лоб в лоб столкнулись Газель и легковушка.
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В последней ехали четыре человека. Одна женщина погибла. Троих людей госпитализиировали.
Вчера утром, 25 сентября, в Каменко-Днепровском районе на трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.
Лоб в лоб столкнулись Газель и легковушка.
Читайте также: Смертельная авария во Львове: кадры с места трагедии. Видео
В последней ехали четыре человека. Одна женщина погибла. Троих людей госпитализиировали.
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