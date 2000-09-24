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Смертельная авария у Запорожья: кадры с места трагедии. Видео

Смертельная авария у Запорожья: кадры с места трагедии. ВидеоВ результате ДТП погибла женщина.

Вчера утром, 25 сентября, в Каменко-Днепровском районе на трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.zp.

Лоб в лоб столкнулись Газель и легковушка.

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В последней ехали четыре человека. Одна женщина погибла. Троих людей госпитализиировали.

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 Теги: ДТП, Запорожская область

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Сегодня, 11:09 » Автор: Ирина Шевченко
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