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Украинские военные уничтожили "вражеский десант" на Азове. Видео
На побережье Азовского моря прошли тактические учения танкистов и пограничников.
Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава ОС на побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
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«В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, совместно действуют в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника. Во время учебной стрельбы, как днем так и ночью, снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных «хамвеев» усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне, развертывании в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье », - говорится в сообщении.
Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил по поддержанию высокого уровня боевой подготовки подразделений из состава ОС на побережье Азовского моря проведены совместные тактические учения.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Читайте также: Кадры уничтожения БМП боевиков под Новотроицким. Видео
«В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины, совместно действуют в составе Объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожения надводных целей и морского десанта противника. Во время учебной стрельбы, как днем так и ночью, снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных «хамвеев» усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонне, развертывании в боевой порядок и выполнения оборонных маневров на побережье », - говорится в сообщении.
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