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Знаменитый российский музыкант оскорбил болгар. Видео

Знаменитый российский музыкант оскорбил болгар. ВидеоКонстантин Кинчев дал интервью Юрию Дудю.

Пользователи подняли на смех интервью лидера легендарной группы "Алиса" Константина Кинчева, которое он дал журналисту Юрию Дудю на шоу "вДудь".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Сс*кливые болгары вступили в ЕС и больше нам не братья. А вот украинцы - братья, но Бандера на Майдане позвал их не туда и теперь они нас ненавидят... Путин надоел, но пусть сидит сколько хочет. И вообще, я за монархию. Путина на царство!.." – говорит музыкант на видео.

В сети тут же высмеяли нелепое высказывание рок-певца.

"Новый день - новый пациент. Кажется, Кинчеву пора вызывать санитаров", - прокомментировал кадры Alex Vitauskas.

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"О вреде наркотиков: отучить можно, но последствия непоправимьі", - вторят автору поста в сети.

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 Теги: Константин Кинчев, Юрий Дудь

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Сегодня, 14:03 » Автор: Ирина Шевченко
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