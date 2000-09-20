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Опубликованы кадры массового протеста в России. Видео

Опубликованы кадры массового протеста в России. ВидеоВ Ингушетии начались стычки протестующих с Росгвардией.

Жители Магаса, столицы Ингушетии, вышли на акцию протеста.

Республиканские власти намерены подписать с Чечней соглашение об установке границ между субъектами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.

Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района Ингушетии.

Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», жители Магаса собрались на выезде из города и потребовала прояснить ситуацию с передачей территорий Чечне.

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Росгвардия начала оттеснять митингующих щитами и разгонять акцию дубинками.



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 Теги: Россия, протест

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Сегодня, 15:45 » Автор: Ирина Шевченко
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