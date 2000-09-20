Раздел: Видеоновости
На выступлении цирка у тигра случился приступ. Видео
Несчастного хищника потыкали палкой.
Вопиющий случай, напугавший зрителей, произошел во время циркового представления в российском Магнитогорске во время шоу Карины и Артура Багдасаровых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Тигрица Зэна после прыжка через два горящих кольца потеряла сознание и забилась в конвульсиях.
Несчастного хищника потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону.
«Не только дети, но и взрослые были в ужасе от происходящего», – написал в соцсетях один из зрителей.
Читайте также: В Индии собаки обратили в бегство тигра. Видео
Видео с экзекуцией над изможденной тигрицей попало в соцсети и вызвало бурную волну возмущений пользователей.
Вопиющий случай, напугавший зрителей, произошел во время циркового представления в российском Магнитогорске во время шоу Карины и Артура Багдасаровых.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Тигрица Зэна после прыжка через два горящих кольца потеряла сознание и забилась в конвульсиях.
Несчастного хищника потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону.
«Не только дети, но и взрослые были в ужасе от происходящего», – написал в соцсетях один из зрителей.
Читайте также: В Индии собаки обратили в бегство тигра. Видео
Видео с экзекуцией над изможденной тигрицей попало в соцсети и вызвало бурную волну возмущений пользователей.
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