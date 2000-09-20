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Раздел: Видеоновости  
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На выступлении цирка у тигра случился приступ. Видео

На выступлении цирка у тигра случился приступ. ВидеоНесчастного хищника потыкали палкой.

Вопиющий случай, напугавший зрителей, произошел во время циркового представления в российском Магнитогорске во время шоу Карины и Артура Багдасаровых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Тигрица Зэна после прыжка через два горящих кольца потеряла сознание и забилась в конвульсиях.

Несчастного хищника потыкали палкой, окатили холодной водой, а затем и вовсе оттащили за хвост в сторону.

«Не только дети, но и взрослые были в ужасе от происходящего», – написал в соцсетях один из зрителей.

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Видео с экзекуцией над изможденной тигрицей попало в соцсети и вызвало бурную волну возмущений пользователей.

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 Теги: Видео, тигр

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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