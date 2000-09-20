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В России подрались из-за акционной банки шпрот. Видео
Дело дошло до стрельбы.
В сети получила большой резонанс безобразная драка со стрельбой, которую устроили в магазине «Пятерочка» в российской Перми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
Согласно данным местной полиции, в магазин зашла нетрезвая женщина с ребенком, которая начала спорить с другими покупателями, а затем вызвала «на подмогу» мужа. Тот в ходе драки вытащил из барсетки травматический пистолет и два раза выстрелил одному из оппонентов в голову, а в его друзей стрелял, выбежав из магазина. После этого «защитник» вернулся к кассе и спокойно оплатил чек.
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Блогер MDK в комментарии к видео написал: «В Пермской области в „Пятёрочке“ произошла драка со стрельбой из-за последней банки шпрот со скидкой. Можем повторить».
В комментариях к видео россияне сокрушаются, что «народ дичает».
«Ну конечно не из-за банки шпрот, это был призыв к вежливости: - О нет, сударь, я хочу уступить её вам! - Нет, сударь, я не менее вежлив и уступлю вам! - Тогда защищайтесь!», - предложил свой вариант сюжета пользователь Аксен Аринин.
«Ну, собственно, Путин этого и добивался. Чтобы бараны сами себя перестреляли. Многоходовочка. А останется в живых элита», - предположил Душевный клин.
В сети получила большой резонанс безобразная драка со стрельбой, которую устроили в магазине «Пятерочка» в российской Перми.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.
Согласно данным местной полиции, в магазин зашла нетрезвая женщина с ребенком, которая начала спорить с другими покупателями, а затем вызвала «на подмогу» мужа. Тот в ходе драки вытащил из барсетки травматический пистолет и два раза выстрелил одному из оппонентов в голову, а в его друзей стрелял, выбежав из магазина. После этого «защитник» вернулся к кассе и спокойно оплатил чек.
Читайте также: В России подрались ради бесплатных футболок от Жириновского. Видео
Блогер MDK в комментарии к видео написал: «В Пермской области в „Пятёрочке“ произошла драка со стрельбой из-за последней банки шпрот со скидкой. Можем повторить».
В комментариях к видео россияне сокрушаются, что «народ дичает».
«Ну конечно не из-за банки шпрот, это был призыв к вежливости: - О нет, сударь, я хочу уступить её вам! - Нет, сударь, я не менее вежлив и уступлю вам! - Тогда защищайтесь!», - предложил свой вариант сюжета пользователь Аксен Аринин.
«Ну, собственно, Путин этого и добивался. Чтобы бараны сами себя перестреляли. Многоходовочка. А останется в живых элита», - предположил Душевный клин.
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