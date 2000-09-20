» » В России подрались из-за акционной банки шпрот. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В России подрались из-за акционной банки шпрот. Видео

В России подрались из-за акционной банки шпрот. ВидеоДело дошло до стрельбы.

В сети получила большой резонанс безобразная драка со стрельбой, которую устроили в магазине «Пятерочка» в российской Перми.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.

Согласно данным местной полиции, в магазин зашла нетрезвая женщина с ребенком, которая начала спорить с другими покупателями, а затем вызвала «на подмогу» мужа. Тот в ходе драки вытащил из барсетки травматический пистолет и два раза выстрелил одному из оппонентов в голову, а в его друзей стрелял, выбежав из магазина. После этого «защитник» вернулся к кассе и спокойно оплатил чек.

Читайте также: В России подрались ради бесплатных футболок от Жириновского. Видео

Блогер MDK в комментарии к видео написал: «В Пермской области в „Пятёрочке“ произошла драка со стрельбой из-за последней банки шпрот со скидкой. Можем повторить».

В комментариях к видео россияне сокрушаются, что «народ дичает».

«Ну конечно не из-за банки шпрот, это был призыв к вежливости: - О нет, сударь, я хочу уступить её вам! - Нет, сударь, я не менее вежлив и уступлю вам! - Тогда защищайтесь!», - предложил свой вариант сюжета пользователь Аксен Аринин.

«Ну, собственно, Путин этого и добивался. Чтобы бараны сами себя перестреляли. Многоходовочка. А останется в живых элита», - предположил Душевный клин.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: видео, Россия, драка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
     1188
     0

Похожие новости по теме

В Киеве произошла драка со стрельбой. Видео В Киеве произошла драка со стрельбой. Видео

Происшествие случилось приблизительно в 4:30.

В Николаеве произошла драка со стрельбой. Видео В Николаеве произошла драка со стрельбой. Видео

Результатом потасовки стали травмы двоих человек.

В России на ЧМ-2018 произошла драка. Видео В России на ЧМ-2018 произошла драка. Видео

Подрались "динозавр" и фанат в кокошнике

В России подрались ради бесплатных футболок от Жириновского. Видео В России подрались ради бесплатных футболок от Жириновского. Видео

Во время раздачи футболок в толпе началась потасовка.

В России завязалась массовая драка из-за колбасы. Видео В России завязалась массовая драка из-за колбасы. Видео

Покупатель пытался незаконно вынести товар из магазина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх