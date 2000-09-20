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Элизабет Олсен показала знания русского мата. Видео
Артистка вспомнила нецензурную брань.
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен научила русскому мату «американского Ивана Урганта».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Какой русский не любит учить иностранцев крепким матерным словам? За шесть месяцев, проведенных в России, актриса Элизабет Олсен изучила не только творчество Антона Павловича Чехова, но и базовый курс русского матерного.
Актриса Элизабет Олсен выступила на телешоу Конана О’Брайена, где рассказала о том, как студенткой прожила несколько месяцев в России.
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Олсен рассказала, что посетила Россию в 2009 году благодаря программе по обмену студентами. Артистка вспомнила нецензурную брань, которой ее научили.
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен научила русскому мату «американского Ивана Урганта».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Какой русский не любит учить иностранцев крепким матерным словам? За шесть месяцев, проведенных в России, актриса Элизабет Олсен изучила не только творчество Антона Павловича Чехова, но и базовый курс русского матерного.
Актриса Элизабет Олсен выступила на телешоу Конана О’Брайена, где рассказала о том, как студенткой прожила несколько месяцев в России.
Читайте также: Американскую актрису сравнили с Халком из-за неудачного выбора платья
Олсен рассказала, что посетила Россию в 2009 году благодаря программе по обмену студентами. Артистка вспомнила нецензурную брань, которой ее научили.
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