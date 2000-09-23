В Сети показали, как мужчина чудом поймал ребенка, выпавшего с 10-го этажа. Видео

Призывы о помощи услышал 28-летний сосед мальчика.



В сети появилось шокирующее видео, снятое в одном из жилых районов Астаны – столице Казахстана.



Об этом пишет



Семилетний мальчик, оставшийся дома без присмотра, заскучал и решил выйти на улицу. Поскольку входная дверь была заперта, малыш разрезал ножом москитную сетку на окне, вылез наружу и попытался спуститься вниз.



Стоявшие на улице люди заметили ребенка, который повис на 10-м этаже и стали кричать. К счастью, призывы о помощи услышал 28-летний сосед мальчика снизу Артем Карев.



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«Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Открыл окно, выглянул. Люди в мою сторону смотрят. Наверх глаза поднял и увидел, что там висит ребенок, который говорил: «Помогите». Он сорвался вниз, но я его поймал и затащил к себе на балкон», – рассказал молодой человек.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появилось шокирующее видео, снятое в одном из жилых районов Астаны – столице Казахстана.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Семилетний мальчик, оставшийся дома без присмотра, заскучал и решил выйти на улицу. Поскольку входная дверь была заперта, малыш разрезал ножом москитную сетку на окне, вылез наружу и попытался спуститься вниз.Стоявшие на улице люди заметили ребенка, который повис на 10-м этаже и стали кричать. К счастью, призывы о помощи услышал 28-летний сосед мальчика снизу Артем Карев.«Я вышел на балкон, услышал на улице крики, люди бегали. Открыл окно, выглянул. Люди в мою сторону смотрят. Наверх глаза поднял и увидел, что там висит ребенок, который говорил: «Помогите». Он сорвался вниз, но я его поймал и затащил к себе на балкон», – рассказал молодой человек.





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