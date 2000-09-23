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Из-за ДТП вьетнамская дорога превратилась в реку с рыбой. Видео

Из-за ДТП вьетнамская дорога превратилась в реку с рыбой. Видео Живую рыбу вынесло из разбившейся автоцистерны.

Крушение грузовика во Вьетнаме превратило трассу в многоводную реку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Свидетели крупномасштабного ДТП, произошедшего на автотрассе недалеко от города Хоабинь во Вьетнаме, запечатлели масштабы бедствия.

Водитель грузовика, перевозившего рыбу, не справился с управлением, в результате чего его транспортное средство опрокинулось.

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Весь живой груз буквально уплыл из поврежденной цистерны по обочине дороги. Чтобы продолжить движение по автотрассе, водителям пришлось освобождать проезжую часть и разбрасывать рыбу по сторонам.

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 Теги: живая рыба, цистерна

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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