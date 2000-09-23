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Из-за ДТП вьетнамская дорога превратилась в реку с рыбой. Видео
Живую рыбу вынесло из разбившейся автоцистерны.
Крушение грузовика во Вьетнаме превратило трассу в многоводную реку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Свидетели крупномасштабного ДТП, произошедшего на автотрассе недалеко от города Хоабинь во Вьетнаме, запечатлели масштабы бедствия.
Водитель грузовика, перевозившего рыбу, не справился с управлением, в результате чего его транспортное средство опрокинулось.
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Весь живой груз буквально уплыл из поврежденной цистерны по обочине дороги. Чтобы продолжить движение по автотрассе, водителям пришлось освобождать проезжую часть и разбрасывать рыбу по сторонам.
Крушение грузовика во Вьетнаме превратило трассу в многоводную реку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Свидетели крупномасштабного ДТП, произошедшего на автотрассе недалеко от города Хоабинь во Вьетнаме, запечатлели масштабы бедствия.
Водитель грузовика, перевозившего рыбу, не справился с управлением, в результате чего его транспортное средство опрокинулось.
Читайте также: В Сети показали приготовление "кричащих сосисок". Видео
Весь живой груз буквально уплыл из поврежденной цистерны по обочине дороги. Чтобы продолжить движение по автотрассе, водителям пришлось освобождать проезжую часть и разбрасывать рыбу по сторонам.
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