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В британской реке неожиданно появился белый кит. Видео

В британской реке неожиданно появился белый кит. Видео Зоозащитники ждут, пока кит самостоятельно вернется в море.

В Великобритании в реке Темза заметили белого кита белуху. Каким образом он попал туда, пока не ясно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Первым заметил белого кита эколог Дэйв Эндрюс. Он сообщил, что млекопитающее кормится около барж возле Грейвзенда в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Защитники животных призвали не приближаться к киту и дать ему возможность найти обратный путь в море.

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«Мы призываем дать киту достаточно пространства и не мешать ему», - сказал пресс-секретарь Общества защиты китов и дельфинов Дэнни Гроуз.

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 Теги: Темза, белый кит

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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