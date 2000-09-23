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В Китае представили робота-портье. Видео
Инновационное устройство Space Egg будет использоваться для обслуживания номеров.
Для комфорта людей разработчики создали робота-портье Space Egg. Использовать его собираются в гостиницах для доставки заказов в номера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uagolos.com.
Мир постоянно совершенствуется, а разработчики всячески пытаются минимизировать труд человека, отдав его в руки машин. Так, теперь в гостиницах можно увидеть робота-портье, будет разносить все необходимое в номера клиентов.
Space Egg имеет высоту 90 сантиметров, встроенные специальные навигационные камеры и лазерные лучи, которые помогут ему контролировать движение.
Двигаться робот-портье может со скоростью один метр в секунду. Также он оборудован специальным виртуальным помощником Alibaba - Tmall Genie, который даст возможность гостям отеля делать заказ номера. Начнут выполнять свои обязанности машины в одном из отелей Ханчжоу (Китай), а дальше их предполагают популяризировать и разослать по миру.
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Купить робота-портье можно уже сейчас. Кроме этого, Alibaba собирается масштабировать устройство, в том числе и модифицировать его для работы в других сферах - в ресторанах, больницах, офисах
Для комфорта людей разработчики создали робота-портье Space Egg. Использовать его собираются в гостиницах для доставки заказов в номера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uagolos.com.
Мир постоянно совершенствуется, а разработчики всячески пытаются минимизировать труд человека, отдав его в руки машин. Так, теперь в гостиницах можно увидеть робота-портье, будет разносить все необходимое в номера клиентов.
Space Egg имеет высоту 90 сантиметров, встроенные специальные навигационные камеры и лазерные лучи, которые помогут ему контролировать движение.
Двигаться робот-портье может со скоростью один метр в секунду. Также он оборудован специальным виртуальным помощником Alibaba - Tmall Genie, который даст возможность гостям отеля делать заказ номера. Начнут выполнять свои обязанности машины в одном из отелей Ханчжоу (Китай), а дальше их предполагают популяризировать и разослать по миру.
Читайте также: В британской реке неожиданно появился белый кит. Видео
Купить робота-портье можно уже сейчас. Кроме этого, Alibaba собирается масштабировать устройство, в том числе и модифицировать его для работы в других сферах - в ресторанах, больницах, офисах
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