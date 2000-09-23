Раздел: Видеоновости
Блогер показал, насколько прочен новый iPhone. Видео
Видео тестов появилось на YouTube.
iPhone XS и XS Max постепенно расходятся по миру. Свои экземпляры уже получили ряд зарубежных журналистов и блогеров, в числе которых и JerryRigEverything, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на seMobile.
Этого автора интересуют не столько техническая сторона девайса, сколько практическая. На тест попала старшая версия iPhone XS Max в новой золотой расцветке, которая и подверглась традиционному набору испытаний на прочность и устойчивость к внешним раздражителям.
Испытания показали, что защищающее экран стекло имеет стандартную жесткость, а также подтвердили нержавеющую сталь при изготовлении каркаса (имеет большую устойчивость к царапинам, чем алюминий), сапфировое стекло для защиты камеры металлическую мембрану на разговорном динамике.
Для повреждения OLED-панели огнем потребовалось больше минуты, что Зак назвал впечатляющим. Комплименты iPhone XS Max заслужил и после успешного прохождения теста на изгиб.
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Напомним, недавно iPhone XS Max прошел и первый дроп-тест, с которым справился немного хуже, чем компактный аналог. В России оба смартфона появятся в продаже в конце следующей недели.
iPhone XS и XS Max постепенно расходятся по миру. Свои экземпляры уже получили ряд зарубежных журналистов и блогеров, в числе которых и JerryRigEverything, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на seMobile.
Этого автора интересуют не столько техническая сторона девайса, сколько практическая. На тест попала старшая версия iPhone XS Max в новой золотой расцветке, которая и подверглась традиционному набору испытаний на прочность и устойчивость к внешним раздражителям.
Испытания показали, что защищающее экран стекло имеет стандартную жесткость, а также подтвердили нержавеющую сталь при изготовлении каркаса (имеет большую устойчивость к царапинам, чем алюминий), сапфировое стекло для защиты камеры металлическую мембрану на разговорном динамике.
Для повреждения OLED-панели огнем потребовалось больше минуты, что Зак назвал впечатляющим. Комплименты iPhone XS Max заслужил и после успешного прохождения теста на изгиб.
Читайте также: В Китае представили робота-портье. Видео
Напомним, недавно iPhone XS Max прошел и первый дроп-тест, с которым справился немного хуже, чем компактный аналог. В России оба смартфона появятся в продаже в конце следующей недели.
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