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Блогер показал, насколько прочен новый iPhone. Видео

Блогер показал, насколько прочен новый iPhone. Видео Видео тестов появилось на YouTube.

iPhone XS и XS Max постепенно расходятся по миру. Свои экземпляры уже получили ряд зарубежных журналистов и блогеров, в числе которых и JerryRigEverything, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на seMobile.

Этого автора интересуют не столько техническая сторона девайса, сколько практическая. На тест попала старшая версия iPhone XS Max в новой золотой расцветке, которая и подверглась традиционному набору испытаний на прочность и устойчивость к внешним раздражителям.

Испытания показали, что защищающее экран стекло имеет стандартную жесткость, а также подтвердили нержавеющую сталь при изготовлении каркаса (имеет большую устойчивость к царапинам, чем алюминий), сапфировое стекло для защиты камеры металлическую мембрану на разговорном динамике.

Для повреждения OLED-панели огнем потребовалось больше минуты, что Зак назвал впечатляющим. Комплименты iPhone XS Max заслужил и после успешного прохождения теста на изгиб.

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Напомним, недавно iPhone XS Max прошел и первый дроп-тест, с которым справился немного хуже, чем компактный аналог. В России оба смартфона появятся в продаже в конце следующей недели.

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 Теги: iPhone, прочность

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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